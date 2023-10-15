أبل تعلن موعد إصلاح مشكلة هواتف آيفون iPhone 12

قالت الوكالة الوطنية للترددات الفرنسية “ANFR” إن شركة أبل الأمريكية ستصدر التحديث الخاص بمعالجة مشكلة هواتف آيفون iPhone 12 بحلول 24 أكتوبر، حيث سيعالج مخاوف مستويات الإشعاع المفرطة الخاصة بالهواتف.

ومن المتوقع أن يصدر تحديث شركة أبل iOS 17.1 والمعالج لمشكلة الإشعاعات ، عالميًا لجميع المستخدمين في نفس اليوم الذي سيحصل فيه المستخدمين الفرنسيين.

وكانت وكالة “ANFR” قد قررت حظر بيع هواتف آيفون iPhone 12 في البلاد؛ لأنها وجدت أن الهواتف تنبعث منها موجات كهرومغناطيسية أكثر من المسموح بها وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي.

وصرح نويل بارو، وزير الدولة في الحكومة الفرنسية، لصحيفة "لو باريزيان" الشهر الماضي بأن هيئة مراقبة الإشعاع وجدت أن "معدل الامتصاص النوعي" لهواتف آيفون iPhone 12 أعلى من الحد القانوني.

ومنذ ذلك الحين، قالت شركة أبل إنها تخطط لتحديث يعالج مشكلة الإشعاعات في هواتف iPhone 12 بعد أن أوقفت فرنسا مبيعات النموذج بسبب مخاوف بشأن مستويات الإشعاع المفرطة.



وفي بيان لها، قالت أبل إنه منذ أكثر من عقد من الزمن، كانت أجهزة آيفون تحتوي على أجهزة استشعار تسمح للهاتف باكتشاف متى يكون بالقرب من جسم المستخدم للحفاظ على قوة الإرسال عند مستويات أقل.