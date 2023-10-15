عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبل تعلن موعد إصلاح مشكلة هواتف آيفون iPhone 12

أبل تعلن موعد إصلاح
أبل تعلن موعد إصلاح مشكلة هواتف آيفون iPhone 12

قالت الوكالة الوطنية للترددات الفرنسية “ANFR” إن شركة أبل الأمريكية ستصدر التحديث الخاص بمعالجة مشكلة هواتف آيفون iPhone 12 بحلول 24 أكتوبر، حيث سيعالج مخاوف مستويات الإشعاع المفرطة الخاصة بالهواتف.

 

ومن المتوقع أن يصدر تحديث شركة أبل iOS 17.1 والمعالج لمشكلة الإشعاعات ، عالميًا لجميع المستخدمين في نفس اليوم الذي سيحصل فيه المستخدمين الفرنسيين. 

 

وكانت وكالة “ANFR” قد قررت حظر بيع هواتف آيفون iPhone 12 في البلاد؛ لأنها وجدت أن الهواتف تنبعث منها موجات كهرومغناطيسية أكثر من المسموح بها وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي. 

 

وصرح نويل بارو، وزير الدولة في الحكومة الفرنسية، لصحيفة "لو باريزيان" الشهر الماضي بأن هيئة مراقبة الإشعاع وجدت أن "معدل الامتصاص النوعي" لهواتف آيفون iPhone 12 أعلى من الحد القانوني. 

 

ومنذ ذلك الحين، قالت شركة أبل إنها تخطط لتحديث يعالج مشكلة الإشعاعات في هواتف iPhone 12 بعد أن أوقفت فرنسا مبيعات النموذج بسبب مخاوف بشأن مستويات الإشعاع المفرطة.


وفي بيان لها، قالت أبل إنه منذ أكثر من عقد من الزمن، كانت أجهزة آيفون تحتوي على أجهزة استشعار تسمح للهاتف باكتشاف متى يكون بالقرب من جسم المستخدم للحفاظ على قوة الإرسال عند مستويات أقل.

الوكالة الوطنية للترددات الفرنسية شركة ابل ANFR Apple iPhone 12 هواتف آيفون مستويات الإشعاع المفرطة iOS 171 مشكلة الإشعاعات فرنسا الحكومة الفرنسية معدل الامتصاص النوعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الهجوم عليه| أول رد فعل من شقيقة محمد صلاح بسبب فلسطين

نزلت رسمي | ننشر أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها .. شاهد

أول رد لـ شقيق محمد صلاح بعد الهجوم على موقف أخيه من دعم فلسطين

سيناريو لمحاربة 4 دول عربية| مخطط إسرائيلي للهجوم البري على غزة.. وهذا دور القوات الأمريكية

هدية للشعب المصرى .. هتشتري عربية أحلامك بأقل سعر من الخارج

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

حرب إقليمية.. إيران تهدد إسرائيل بالتدخل حال عدم وقف العدوان على غزة

هل ينفد صبر القاهرة؟.. قصة أخطر بيان لمصر منذ أكتوبر 73

ترشيحاتنا

القضاء الإداري تنظر دعوى استبعاد مرشح على مقعد أمين صندوق نادي الزمالك

جولة فوق الركام.. شاب فلسطيني يروي تفاصيل استخدام الاحتلال قنابل محرمة دوليا

سعر الذهب اليوم الأحد 15-10-2023

اليوم .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

له ضوابط.. خبير يكشف أسباب حذف المنشورات الخاصة بحرب إسرائيل على غزة

إبادة شاملة.. نيويورك تايمز تنشر خريطة المناطق المتأثرة بالقصف في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مساج للتخلص من آلام الرجل

من البيض.. أفضل 5 وصفات لعلاج بشرتك في المنزل

أفضل الطرق لعلاج التهاب الحلق واللوزتين بالأعشاب

عربياتي| زينة تقلب السوشيال ميديا بصورة مع 3 سيارات خارقة ..اِعرف تفاصيلها

فيديو

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ