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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فلسطين حرة.. نسرين طافش تظهر بإطلالة مفاجئة عبر إنستجرام

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش بإطلالة جذابة ومثيرة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأبيض ومن الناحية الجمالية تركت شعرها تسريحة الكعكة ومكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جذابة وكشفت عن أنوثتها. 

وعلقت علي الصوره قائله:"فلسطين حرة".

وظهرت نسرين طافش ، مجددا  بعد الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عنأكثر من عمل سوري منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون". 


 ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلقفي السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة،ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

الفنانة نسرين طافش دراما رمضان رمضان هذا العام فلسطين حرة كريم عبد العزيز مسار إجباري نادى الرجال السرى

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