مياه الفيوم: التوسعات بمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة يقلل عبء التلوث ببحيرة قارون|صور

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ، وعلى مدار يومين متتاليين الاجتماع الشهري الموسع لمناقشة مشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار ElP ومنحة من الاتحاد الأوروبي .



بحضور المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس أدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم .، و المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي بالشركة والمهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU ، وأعضاء الوحدة والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري "ستانتيك " ، و ممثلى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات وهى شركة ابناء حسن علام ، شركة سبكترا ، شركة سامكريت مصر ، شركة الرواد ، شركة الخرافي ، شركة إيتوس

خلال الإجتماع ناقش المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة الموقف التنفيذي لشبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة من حيث نسب تنفيذ الأعمال والإنجاز لمشروعات البرنامج وجاءت كما يلي .



مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع زاوية الكرادسة بمركز الفيوم بنسبة تنفيذ بلغت 75%

مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي كفر محفوظ بمركز طاميه بنسبة تنفيذ 46% لمشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع أبو شنب والعجميين بمركز ابشواي بنسبة تنفيذ 21%.



كما تم مراجعة التجهيزات ومراجعة واعتماد التصميمات بمشروعات إنشاء شبكات ومحطات رفع ابشواي، ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي اللاهون والعدوة، وإنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي سنهور البحرية، وهدم وإنشاء محطة معالجة ابشواي، وتوسعات محطة معالجة أبو شنب.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل رئيس مياه الفيوم أهمية بحث طرق تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الأعمال لضمان الإنتهاء من تنفيذها تبعاً للجدول الزمني وبالمواصفات والاشتراطات المطلوبة.

وفي السياق أشار النجار بضرورة و أهمية رفع الوعي لدي المواطنين من خلال تكثيف حملات التوعية وطرق الأبواب بالقرى الجاري تنفيذ الأعمال بها بهدف حثهم على الحفاظ على تلك المشروعات ومراعاة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين بمواقع العمل.

موضحاً أن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي يهدف لزيادة وصول خدمات الصرف الصحي في محافظة الفيوم من ٤٨٪ الي ٨٦ ٪ مما يؤدي لتقليل عبء التلوث على بحيرة قارون من خلال بناء محطات معالجة جديدة وتوسع وتحسين المحطات القديمة وانشاء شبكات الصرف الصحي المرتبطة بها ،علاوة على اسهام مشروع البرنامج في تحسين الظروف المجتمعية والاقتصادية وحماية البيئة والقنوات المائية العزبة من التلوث.

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