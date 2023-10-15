قائد القدس بـ«فتح»: استقرار الشرق الأوسط يأتي بعد وضع حلول للقضية الفلسطينية|فيديو

المسجد الأقصى يخص العالم العربي أجمع ولابد من الدفاع عنه

أكد رافت عليان، قائد القدس بحركة فتح الفلسطينية، أن من يبحث عن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، كان عليه وضع حلول للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المستوطنين اليهود يقومون بجرائم بشعة ويقومون بأقتحام المسجد الأقصى.

وقال رأفت عليان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن عملية "طوفان الأقصى تقول للعالم أجمع أن الأمن والاستقرار يأتي من حل القضية الفلسطينية، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه.

لا بد من الدفاع عنه

وتابع قائد القدس بحركة فتح الفلسطينية، أن المسجد الأقصى هو مكان للعالم العربي أجمع، ولا بد من الدفاع عنه.