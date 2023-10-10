قيادي فلسطيني: لن نترك غزة ونعيد تجربة 48.. ولن نرضى بوطن بديل في سيناء|خاص

رفض الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس والقيادي في حركة فتح، تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي التي طالبوا فيها أهالي غزة بترك منازلهم والذهاب إلى سيناء المصرية، مؤكدًا أن الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم وجاهزين للشهادة في سبيل تحرير الوطن.

قيادي بفتح: سيناء أرض للمصريين

ونبه «الرقب» في تصريح لـ«صدى البلد»: «على أن دعوات جيش الاحتلال مرفوضة بشكل كامل ولن نقبل أن يكون لنا وطن بديل خارج فلسطين لا في سيناء أو مكان أخرى فهي أرض للمصريين».

وتابع: إنه منذ اليوم الأول لطوافان الأقصى طالب نتنياهو رئيس الوزراء الاحتلال، سكان غزة ليغادروا القطاع وترك أرضهم، ثم تبع ذلك تصريح الناطق باسم جيش الاحتلال الذي تحدث أنه على سكان غزة أن يغادروا في اتجاه مصر، واصفاً هذه التصريحات بـ«الوقاحة»، منبهاً على أن الشعب الفلسطيني لن يغادر قطاع غزة، ولن يعيدوا تجربة 48، والشعب الفلسطيني جاهز أن يكون «مشروع شهادة» ولن نترك قطاع غزة، فهذه التجربة لن تكرر، وإذا كان لابد من التمدد، فنتمدد تجاه فلسطين، فلينشأوا خيم لجأوا في فلسطين لكن أن نخرج من قطاع غزة فهذا الأمر لن يتم، وردت المقاومة اليوم في ظل تهجير الشعب الفلسطيني وضغطه من الأطراف إلى قلب المدن فكان الرد على تل أبيب.





قيادي فلسطيني يشيد بدور مصر

وأشاد بدور مصر الكبير ودعمها للشعب الفلسطيني، قائلاً: «نحترم مصر وهي بالنسبة لنا عمق مهم جداً وداعم كبير جدًا يكفي ما صرحت به القيادة المصرية منذ اليوم الأول وهي تدافع عن الشعب الفلسطيني وحتى الآن وتقدم له المساعدات الإنسانية.

وحذر من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدًا أن الأهالي يعانون الآن من نقص في الوقود والكهرباء والمياه والغذاء والمعدات الطبية، فلدى أهالي غزة أزمة كبيرة جداً، واستمرار هذا الحصار سيدفع باتجاه أزمة إنسانية كبيرة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إلى أن مصر والإمارات والأردن أعلنوا عن مساعدات إنسانية لأهالي غزة والفلسطينيين، وستتوالى المساعدات.

