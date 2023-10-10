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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

900 شهيد و4500 مصاب.. حصيلة صادمة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 900 شهيد و4500 مصاب.

كما أكدت وزارة الصحة، استشهاد 8 صحفيين وإصابة 6 من أفراد الطواقم الطبية في عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت منظمة “بتسيلم” لحقوق الإنسان، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في ردها العسكري على المقاومة الفلسطينية.

وقالت المنظمة: “هناك سياسة انتقامية إجرامية جارية”، مشيرة إلى أن إسرائيل أسقطت “مئات الأطنان” من القنابل على قطاع غزة.

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وأضافت: “من بين القتلى، وبعضهم لا يزال محاصرا تحت الأنقاض، هناك عائلات بأكملها تم القضاء عليها في قصف واحد.. بما في ذلك ما لا يقل عن 140 قاصرًا و 105 نساء”.

وقالت  منظمة “بتسيلم”، إن “هذا، إلى جانب قرار إسرائيل بإغلاق معابر البضائع إلى غزة، وفصل غزة عن شبكة الكهرباء وتقليل إمدادات المياه إلى القطاع، يشكل جرائم حرب بأمر علني من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين”.

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