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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف هدفه من العدوان على قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن استهداف كبار أعضاء حركة القاومة الفلسطينية “حماس” يمثل أولوية قصوى.

وقال هاجاري في مؤتمر صحفي، بعد أن تسبب الغارات الإسرائيلية في استشهاد اثنين من كبار أعضاء حماس: “لن نوقف الجهود الرامية إلى القضاء على كبار مسؤولي حماس، فهذه أولوية قصوى”.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت منظمة “بتسيلم” لحقوق الإنسان، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في ردها العسكري على المقاومة الفلسطينية.

وقالت المنظمة: “هناك سياسة انتقامية إجرامية جارية”، مشيرة إلى أن إسرائيل أسقطت “مئات الأطنان” من القنابل على قطاع غزة.

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وأضافت: “من بين القتلى، وبعضهم لا يزال محاصرا تحت الأنقاض، هناك عائلات بأكملها تم القضاء عليها في قصف واحد.. بما في ذلك ما لا يقل عن 140 قاصرًا و 105 نساء”.

وقالت  منظمة “بتسيلم”، إن “هذا، إلى جانب قرار إسرائيل بإغلاق معابر البضائع إلى غزة، وفصل غزة عن شبكة الكهرباء وتقليل إمدادات المياه إلى القطاع، يشكل جرائم حرب بأمر علني من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين”

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