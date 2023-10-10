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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برلين في مأزق.. بيان عاجل من ألمانيا بشأن عودة مواطنيها من إسرائيل

ألمانيا
ألمانيا

قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن السلطات الألمانية تعمل مع شركات الطيران لتوسيع خيارات المغادرة للمواطنين الألمان الذين يحاولون مغادرة إسرائيل، وفقا لـ CNN.

ونصحت الخارجية الالمانية المواطنين الذين يريدون العودة إلى ألمانيا، بالبحث عن رحلات جوية على شركات طيران أقل شهرة أو رحلات تسافر عبرها إلى دول ثالثة ومنها إلى ألمانيا.

وقال بيان وزارة الخارجية الألمانية: "نحن ندرك صعوبة الوضع على الأرض في إسارئيل"، مضيفًا أن "السفارة الألمانية في تل أبيب ووزارة الخارجية الألمانية تجريان تبادلات مكثفة مع شركات الطيران من أجل تحقيق زيادة في عدد الرحلات في أسرع وقت ممكن".

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي تمكنت فيه مجموعة من طلاب التبادل من دورتموند من مغادرة الاحتلال الإسرئيلي عبر تركيا بعد ظهر الثلاثاء. 

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