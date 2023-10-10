الاتحاد الأوروبي يوجه تحذيرا إلى الاحتلال الإسرائيلي بشأن حصار غزة

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يرفض فكرة فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مطبقا على قطاع غزة.

وقال بوريل في تصريحات له، إن معظم دول الاتحاد الأوروبي ضد تعليق المساعدات للفلسطينيين التي تمسهم بشكل مباشر.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن هناك ضرورة لوقف التصعيد بـ الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونبذ العنف وضبط النفس بقطاع غزة.

وتابع بوريل: أكدنا أهمية إمداد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية، أولوياتنا وقف العنف في الأراضي المحتلة وحماية المدنيين، ونندد بكل ما يحدث ضد المدنيين في فلسطين، مؤكدا على أهمية حل الدولتين لإنهاء حلقة العنف.

وشدد على ضرورة السماح بدخول المياه والغذاء إلى قطاع غزة، مفيدا بأنهم سيعملون مع جامعة الدول العربية من أجل تسوية عاجلة.