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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يعتزم إلزام شركات الطيران باستخدام وقود صديق للبيئة

شركات الطيران
شركات الطيران

شددت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، على ضرورة تزويد الطائرات العاملة بالاتحاد، بالوقود، بطريقة تحافظ بشكل أكبر على البيئة، اعتبارًا من عام 2025، بموجب قانون جديد.

وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، أعلنت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أنه اعتبارا من ذلك الموعد، ستكون هناك حصة بشأن كمية ما يطلق عليه وقود الطيران المستدام الذي يجب مزجه بالوقود التقليدي، ووافقت الدول الأعضاء رسميا على تسوية كان قد تم التوصل إليها من قبل مع البرلمان الأوروبي.

ويشمل وقود الطيران المستدام، أنواع وقود مصنعة من المخلفات البيولوجية، والوقود المشتق من زيت الطعام، إضافة إلى الوقود المخلق صناعيا.

وجاء في بيان صحفي أن حصة الوقود الأقل ضررا ستبلغ 2% لعام 2025، وسترتفع تدريجيا إلى 70% بحلول عام 2050.

وإضافة إلى ذلك، ستحمل رحلات الطيران في الاتحاد الأوروبي ملصقا بيئيًا اعتبارًا من عام 2025، يأخذ في الاعتبار الكمية المقدرة لثاني أكسيد الكربون للرحلة لكل راكب، ويهدف هذا إلى أن يكون في مقدور المسافرين مقارنة التأثير البيئي للرحلات الجوية المختلفة بشكل أفضل.

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