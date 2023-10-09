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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يتراجع عن إعلانه خفض المساعدات للفلسطينيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مصدر أوروبي رفيع المستوى إن القرار الذي أعلنه في وقت سابق اليوم مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي بقطع جميع مساعدات الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين على الفور لن يتم تنفيذه، بسبب معارضة الدول الأعضاء.

 

وفارهيلي هو دبلوماسي من المجر، التي تتخذ نهجا أكثر تشددا تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من العديد من الدول الأعضاء الـ 27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

 

وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، يتوقع المصدر الأوروبي الرفيع أن قرار فارهيلي سيتم التراجع عنه غدًا عندما يجتمع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع وزراء الخارجية الأوروبيين.

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