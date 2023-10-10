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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوة عاجلة من الاتحاد الأوروبي لحضور وزيري خارجية فلسطين والاحتلال بدولة عربية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، إن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيره في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، تمت دعوتهما لحضور اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الأوروبيين في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في الأراضي المحتلة، وفق صحف عبرية.

اضاف  بوريل"لقد دعوت وزير الخارجية الإسرائيلي للانضمام إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سأعقده  اليوم". 
تابع "كما دعوت وزير خارجية (السلطة الفلسطينية) المالكي لإلقاء كلمة أمام الاجتماع وعرض آراء السلطة الفلسطينية".

وسيجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي في مسقط في عمان، حيث من المقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.


وسيحضر بعض الوزراء شخصيًا بينما سيشارك البعض الآخر في الاجتماع عن بعد.

اجتماع طارئ اتحاد الأوروبى اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروب

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