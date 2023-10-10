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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقـ.تل واختطاف مواطنيها.. إجراء عاجل من ألمانيا ضد المقاومة الفلسطينية

ألمانيا
ألمانيا

أفادت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الثلاثاء، بأن المدعي العام الفيدرالي الألماني بدأ تحقيقا ضد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" للاشتباه في ارتكاب جرائم ضد مواطنين ألمان.

وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، أكدت وزارة الخارجية الألمانية أمس الاثنين أن هناك مواطنين ألمان من بين الذين اختطفتهم حماس في هجومها، دون إعطاء أرقام دقيقة.


زذكرت صحيفة بيلد أن عائلات المختطفين طلبت من الحكومة الألمانية المساعدة.

وأوضح التقرير  أن المدعي العام يحقق مع حماس للاشتباه في القتل العمد وأخذ الرهائن.

وشنت المقاومة الفلسطينية هجوما واسع النطاق شهد اقتحام للمستوطنات الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل المئات واختطاف العشرات من الأشخاص.

وتقول حماس، إن هجومها كان مبررا  حيث أن غزة تحت حصار دام 16 عاما.

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