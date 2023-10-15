جامعة حلوان تبدأ ماراثون الأنشطة الطلابية للعام 2023.. وقنديل: نحرص على التواصل المستمر مع الطلاب عن طريقها و لها دور في تحقيق التنمية

جامعة حلوان: نحرص على التواصل المستمر مع الطلاب عن طريق الأنشطة

رئيس جامعة حلوان: للأنشطة الطلابية دور في تحقيق التنمية

الدكتور حسام الرفاعي: الأنشطة الطلابية تبني شخصية الطالب

تعمل إدارة رعاية شباب جامعة حلوان، هذا العام بالتعاون مع اتحاد الطلاب والأسر الطلابية على عقد العديد من الندوات التثقيفية والعلمية والتوعوية المختلفة فى جميع المجالات بهدف تنمية مهارات الطلاب، وإعداد جيل واع قادر على قيادة البلاد نحو مستقبل مشرق.

كما تعمل الجامعة على تنظيم العديد من المسابقات والمهرجانات الرياضية بجميع الألعاب الفردية والجماعية، وتنظيم العروض والمعارض الفنية بهدف تنمية مهارات الطلاب وإعداد جيل واع قادر على الإبداع.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الأنشطة الطلابية تعزز الشعور بحب الوطن، وتخلق روح التعاون والقدرة على إثبات الذات والتغيير، واستثمار طاقات الشباب الإبداعية بشكل إيجابي، والمساهمة في خلق أجيال جديدة لديها الوعى الكافى والفهم الصحيح لمجريات الأمور.

ونوه إلى حرص واهتمام جامعة حلوان بعقد الندوات التى تساهم فى إعداد الشباب إعداداً سليماً، حيث تعمل هذه الندوات على تعميق قدرات الشباب الذهنية والثقافية، حيث إن الأنشطة الطلابية تنمي روح المشاركة والإبداع لدى الطلاب بما يجعلهم أكثر تفاعلا في حياتهم، ويسهم فى تخريج جيل جامعي قادر على تحمل المسئولية.

وأشار إلى حرص الجامعة على تنوع الأنشطة الطلابية، حيث إنها تساهم في صقل مهارات طلاب الجامعة وتحقيق التواصل المستمر بين الشباب ونشر ثقافة التعلم من الآخر.

من جانبه، صرح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة التي تساهم في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع والحالة النفسية لديهم، واستغلال طاقات الشباب الاستغلال الأمثل.

وأشار نائب رئيس جامعة حلوان إلى أن طلاب جامعة حلوان على أتم الاستعداد للمشاركة في جميع البطولات الرياضية وتمثيل الجامعة في جميع المحافل المحلية والدولية وفي جميع المجالات.

ولفت إلى أن أهمية الأنشطة الطلابية تأتى من كونها تعزز الشعور بحب الوطن والتي تخلق روح التعاون والقدرة على إثبات الذات والتغيير، واستثمار طاقات الشباب الإبداعية بشكل إيجابي، والمساهمة في خلق أجيال جديدة لديها الوعى الكافى والفهم الصحيح لمجريات الأمور، كما أنها تنمي روح المشاركة والمنافسة الشريفة والإبداع لدى الطلاب وتوفير جوا من البهجة والسرور لديهم يجعلهم أكثر تفاعلا في حياتهم، وتعمل على الترفيه والترويح عنهم خلال فترة الدراسة، كما أنها تعمل على اكساب الطلاب مهارات جديدة.

وتنقسم الأنشطة الطلابية إلى أكثر من نشاط فى أكثر من مجال، حيث تتواجد فى كل جامعة إدارة تتعدى إدارة رعاية الشباب وتضم إدارات رعاية شباب بالجامعات العديد من اللجان للأنشطة الطلابية.

ويمكن للأنشطة أن تصقل شخصية الطالب الجامعي، حيث تعتبر الأنشطة الطلابية على اختلاف أنواعها وأشكالها في المرحلة الجامعية بمثابة التطبيق العملي للمعلومات والأفكار النظرية، ومن خلال الفوائد السابقة، فإنها بالتأكيد ستساعد في صقل شخصية الطالب من خلال النقاط التالية:

- الانخراط في مجتمعات جديدة وبالتالي تعلم أفكار جديدة والتعرف على التجارب الشخصية للآخرين.

- التواصل الفعال الذي من شأنه تقوية شخصية الفرد وتعزيز قدرته على تقديم نفسه بقوة.

- تنمية قدراته واكتساب مهارات جديدة مهمة من خلال مختلف الأنشطة الفعالة التي يقوم بها.

- تعلم الإبداع والقدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات، لأن الأنشطة الفكرية والاجتماعية ستقدم أفكارًا متنوعة لحل المشكلات والتغلب عليها وتعلم قيم مختلفة وهادفة.