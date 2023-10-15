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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على استهداف المدنيين بغزة .. المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان بالصواريخ

عسقلان
عسقلان

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف مدينة عسقلان المستوطنة الإسرائيلية ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

ومنذ قليل، أفادت شبكة “سكاي نيوز”، بسقوط صواريخ على عسقلان أطلقت من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، دوت صافرات الإنذار في مستوطنة عسقلان.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

صافرات الإنذار تدوي.. سقوط صواريخ على عسقلان أطلقت من قطاع غزة

بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الهجوم على قطاع غزة

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

المقاومة الفلسطينية حماس قطاع غزة عسقلان مستوطنة عسقلان

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