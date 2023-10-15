بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الهجوم على قطاع غزة

أعلن قائد القوات الجوية الإسرائيلية، تومر بار، اليوم الأحد، أنهم يستعدون لتسهيل الظروف المثلى للقوات البرية؛ في حالة حدوث توغل بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وقال بار: “إننا نعمل بجد على القضاء على التهديدات من الأرض والجو، وسنتخذ نهجًا عدوانيًا؛ لضمان قدرة جنودنا على الأداء بفعالية خلال العملية البرية”.

وشدد على التزام القوات الجوية بالعمل بشكل وثيق مع القوات البرية، وتخصيص مواردها بالكامل؛ لدعم العمليات البرية.

وأكد بار، جاهزية القوات الجوية لأي تصعيد محتمل في المنطقة الشمالية.

وأشار إلى أنه “بينما ينصب تركيزنا الحالي على المنطقة الجنوبية؛ فإننا نقف على استعداد تام لأي تطورات في الشمال، والقوات الجوية مجهزة تجهيزا جيدا، وتنسق بشكل وثيق مع جميع الوحدات، وعلى استعداد للرد على التهديدات والاشتباك”.