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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة نصف نقل بالشرقية

صدى البلد

أصيب 14 عاملا بينهم سيدات بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل تقل عددا من عمال وعاملات اليومية بالقرب من كوبري القصاصين، وتم نقل المصابين لمستشفى الصالحية، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية باستقبال 14 عاملا وعاملة مقيمين العزازي دائرة محافظة الشرقية مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل تقل عدد من عمال وعاملات اليومية بالقرب من كوبري القصاصين وتم نقل المصابين الي مستشفى الصالحية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

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