مصرع شخص في حادث تصادم بالشرقية

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بالرصيف بالقرب من كوبري الصنايع دائرة مركز شرطة القرين.

تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى القرين باستقبال "مصطفى ك ع" 46 سنة مقيم الرفاعية مركز القرين "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بالرصيف بالقرب من كوبري الصنايع دائرة مركز شرطة القرين وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى القرين تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.