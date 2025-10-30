السلطات الفرنسية تعتقل مشتبها به ثالثا في قضية السطو على متحف اللوفر في باريس

أعلنت تقارير فرنسية، أن السلطات تعتقل مشتبها به ثالثا في قضية السطو على متحف اللوفر في باريس، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت قناة BFMTV بأن السلطات الأمنية في فرنسا نجحت في اعتقال المشتبه به الثالث في سرقة متحف اللوفر.



وفي وقت سابق ، نشرت وسائل إعلام فرنسية، تفاصيل جديدة حول المشتبه بهما اللذين ألقي القبض عليهما لتورطهما في ما وصف بـ«سرقة القرن» من متحف اللوفر الأسبوع الماضي، وهي العملية التي أثارت ذهولا واسعا في الأوساط الفرنسية والعالمية.



وذكرت التقارير، أن الموقوفين، وهما في الثلاثينيات من العمر ومن سكان ضاحية سان دوني شمالي باريس، معروفان لدى الشرطة بسوابق في جرائم السطو.







