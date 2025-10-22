قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى غزة عبر معبر رفح
أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس
نتنياهو يزعم عزل حماس والنجاح في إعادة المحتجزين
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
أخبار العالم

متحف اللوفر يفتح أبوابه من جديد أمام الجمهور بعد عملية «سرقة القرن»

متحف اللوفر يفتح أبوابه من جديد أمام الجمهور بعد عملية "سرقة القرن"
متحف اللوفر يفتح أبوابه من جديد أمام الجمهور بعد عملية "سرقة القرن"
أ ش أ

أعاد متحف "اللوفر" الشهير في قلب العاصمة الفرنسية باريس، فتح أبوابه اليوم، الأربعاء، للمرة الأولى بعد عملية السرقة المروعة التي وقعت الأحد الماضي، وطالت حُلى ومجوهرات ملكية قدرت قيمتها نحو 88 مليون يورو. 

وأعيد افتتاح متحف اللوفر صباح اليوم، بعد ثلاثة أيام من سرقة لصوص ثماني مجوهرات ملكية من جناح "أبولو" في المتحف، وهو جناح كبير يضم مجوهرات تعود للعصر الملكي الفرنسي بالمتحف العالمي الشهير.

وبدأ الزوار بدخول المتحف الأكثر زيارة في العالم، إلا أن جناح "أبولو"، حيث وقعت السرقة، لا يزال مغلقا، وفقًا لما ذكره متحف اللوفر.

وتواجه مديرة متحف اللوفر، لورانس دي كار، استجوابا من لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ الفرنسي اليوم وسط تساؤلات حول التدابير الأمنية في المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم.

وصباح الأحد الماضي، وفور الإعلان عن هذه الحادثة الكبيرة، أعلن المتحف إغلاق أبوابه لأسباب "استثنائية"، إثر عملية سرقة لثماني مجوهرات من قاعة "أبولو" الملكية تقدر قيمتها بـ 88 مليون يورو. 

ودخل لصوص قاعة "أبولو" في المتحف وهو جناح كبير يضم مجوهرات وثروات تعود للعصر الملكي الفرنسي، وسرقوا مجوهرات بسرعة فائقة "في سبع دقائق"، حسبما أوضح وزير الداخلية، مضيفا أن اللصوص استعانوا برافعة بضائع وضعت على ظهر شاحنة خارج مبنى المتحف. 

وأظهرت صور من مكان الحادثة سلما مثبتا على شاحنة يؤدي إلى الطابق الأول، ليتمكنوا من الوصول إلى إحدى النوافذ وتحطيمها والدخول إلى القاعة.

وفي اليوم التالي للسرقة (الاثنين)، كان من المقرر إعادة فتح متحف اللوفر، جزئيا، وتوافد آلاف الزوار والسياح على المتحف، متوقعين إعادة فتح أبوابه، إلا أن إدارة المتحف قررت بعد ذلك إغلاق المتحف أبوابه طوال اليوم ، وظل مغلقا أيضا أمس، الثلاثاء.

وبذلك ظل المتحف الباريسي مغلقا لثلاثة أيام، وهو أمر نادر للغاية حدوثه.

سُرقت ثمانية قطع من المجوهرات الملكية المعروضة في قاعة "أبولو" في المتحف، والعائدة إلى القرن التاسع عشر، من بينها عقد من الياقوت عائد للملكة ماري-إميلي، زوجة الملك لوي-فيليب الأول، المؤلف من 8 أحجار ياقوت و631 ماسة، بحسب موقع اللوفر الإلكتروني.

وما زال التحقيق مستمرا لمعرفة ملابسات الحادث.

وأصبحت حادثة السرقة هذه الأكثر استثنائية، حيث إن المسروقات "لا تقدر بثمن" ، لكنها أيضا أصبحت بمثابة جرس إنذار يدفع إدارة اللوفر إلى مراجعة بروتوكولات الأمان والتأمين وأنظمة الحماية والمراقبة بالمتحف الذي يعد أكبر متحف في العالم، بمساحة تبلغ قرابة 73 ألف متر مربع.

كما يعد المتحف تحفة معمارية وكنزا ثقافيا بالغ الأهمية ومن أعظم عجائب الفن والتاريخ، حيث يضم مجموعة لا تُقدر بثمن من الروائع الفنية والكنوز القديمة من جميع أنحاء العالم وروائع عصر النهضة والفن في القرن التاسع عشر. 

ويعرض اليوم أكثر من 35 ألف عمل فني - بما فيها لوحة الموناليزا الشهيرة لليوناردو دافنشي.

وأصبح اللوفر أكثر المتاحف استقطابا للزوار في العالم، واستقبل نحو 9 ملايين زائر عام 2024، نحو 80% منهم أجانب.

متحف اللوفر قلب العاصمة الفرنسية باريس عملية السرقة المروعة مجوهرات ملكية مجوهرات تعود للعصر الملكي الفرنسي بالمتحف العالمي الشهير

