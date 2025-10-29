سرقة القرن في متحف اللوفر.. تحذيرات لصّ سابق تحققت حرفيًا ويشرح الخطة

بعد أيام من سرقة لصوص ثماني قطع من جواهر التاج الفرنسي من متحف اللوفر في دقائق معدودة، يقول لصّ بنوك سابق إنه حذّر مسؤولًا في المتحف من ثغرات أمنية صارخة، من بينها علب مجوهرات موضوعة عند نوافذ تطل على الشارع، كان من السهل اختراقها.

يتحدث ديفيد ديسكلوس عن حقيقته بوصفه محترفًا يعرف كيف يُسكت أجهزة الإنذار. ففي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" يوم الثلاثاء، قال اللصّ السابق إنه لفت انتباهه إلى نوافذ المعرض وخزائن العرض القريبة قبل سنوات، بعد أن دعاه متحف اللوفر إلى معرض "أبولو" ليُدلي بدلوه في البودكاست الداخلي لعام 2020، حول سرقة تاريخية وقعت عام 1792.

وقال متذكرًا: "هل رأيتم تلك النوافذ؟ إنها في غاية السهولة. يمكنكم تخيل أي شيء — أشخاص متنكرون يتسللون عبر النوافذ."

وأشار إلى أنه أخبر مسؤولًا كبيرًا مشاركًا في إنتاج بودكاست متحف اللوفر — وليس مدير المتحف — بخطورة الأمر. وأضاف: "من خلال النوافذ، وحتى من الأسطح، هناك طرق عديدة للدخول."

ثم حدثت السرقة يوم الأحد. وتقول السلطات إن لصَّين يرتديان سترات واقية من الرصاص حطّما نافذة في معرض "أبولو"، واستخدما أدوات كهربائية لفتح الصناديق.

اختفت ثماني قطع من جواهر التاج — قُدِّرت قيمتها في بعض التقارير بأكثر من 100 مليون دولار — في دقائق معدودة.

وعُثر على قطعة تاسعة، وهي تاج الإمبراطورة أوجيني المرصَّع بالماس، على الأرض خارج المتحف، متضررًا ولكن قابلًا للترميم. وقد أُلقي القبض على اثنين من المشتبه بهم، فيما لا يزال آخرون طلقاء.

وقال ديسكلوس: "هذا بالضبط ما توقعتُه. لقد دخلوا من النوافذ... دخلوا، وسرقوا، وغادروا."

ويُجادل بأن التوقيت كان جزءًا من الخطة: "افعل ذلك في وضح النهار، عند وقت الافتتاح — فهذا يُعطّل طبقة الإنذار الأولى... أنت تعلم أن لديك من خمس إلى سبع دقائق قبل وصول الشرطة."

ويقول إن عملية السطو أشبه برقصة مُحكمة الإيقاع: بروفة، وساعة إيقاف، وذاكرة عضلية.