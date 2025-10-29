قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الغندور» يكشف عن مفاجآت مُبهرة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
سرقة القرن في متحف اللوفر.. تحذيرات لصّ سابق تحققت حرفيًا ويشرح الخطة
بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها
لميس الحديدي توجّه رسالة خاصة إلى الخطيب بعد حوار استثنائي
انقلاب شاحنة وفرار قرود «عدوانية» بولاية مسيسيبي الأمريكية
النوم تحت الأنوار قد يُسبّب أمراض القلب .. دراسة تحذّر
تعرّضت للتنمر .. كريم فهمي يكشف أسرار طفولته لأول مرة
مصطفى الفقي: مصر لن تتدخل عسكريًا في السودان إلا لحماية أمنها القومي | فيديو
راتب ضخم في الزمالك يُثير الجدل .. وتامر عبد الحميد يكشف الأرقام
رئاسة الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر يُسجَّل في إفريقيا والشرق الأوسط
نائب محافظ دمياط: المدينة الصديقة للنساء نموذج يُحتذى لدعم المرأة وتمكين الأسرة
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق
أخبار العالم

سرقة القرن في متحف اللوفر.. تحذيرات لصّ سابق تحققت حرفيًا ويشرح الخطة

قسم الخارجي

بعد أيام من سرقة لصوص ثماني قطع من جواهر التاج الفرنسي من متحف اللوفر في دقائق معدودة، يقول لصّ بنوك سابق إنه حذّر مسؤولًا في المتحف من ثغرات أمنية صارخة، من بينها علب مجوهرات موضوعة عند نوافذ تطل على الشارع، كان من السهل اختراقها.

يتحدث ديفيد ديسكلوس عن حقيقته بوصفه محترفًا يعرف كيف يُسكت أجهزة الإنذار. ففي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" يوم الثلاثاء، قال اللصّ السابق إنه لفت انتباهه إلى نوافذ المعرض وخزائن العرض القريبة قبل سنوات، بعد أن دعاه متحف اللوفر إلى معرض "أبولو" ليُدلي بدلوه في البودكاست الداخلي لعام 2020، حول سرقة تاريخية وقعت عام 1792.

وقال متذكرًا: "هل رأيتم تلك النوافذ؟ إنها في غاية السهولة. يمكنكم تخيل أي شيء — أشخاص متنكرون يتسللون عبر النوافذ."
وأشار إلى أنه أخبر مسؤولًا كبيرًا مشاركًا في إنتاج بودكاست متحف اللوفر — وليس مدير المتحف — بخطورة الأمر. وأضاف: "من خلال النوافذ، وحتى من الأسطح، هناك طرق عديدة للدخول."

ثم حدثت السرقة يوم الأحد. وتقول السلطات إن لصَّين يرتديان سترات واقية من الرصاص حطّما نافذة في معرض "أبولو"، واستخدما أدوات كهربائية لفتح الصناديق.

اختفت ثماني قطع من جواهر التاج — قُدِّرت قيمتها في بعض التقارير بأكثر من 100 مليون دولار — في دقائق معدودة.

وعُثر على قطعة تاسعة، وهي تاج الإمبراطورة أوجيني المرصَّع بالماس، على الأرض خارج المتحف، متضررًا ولكن قابلًا للترميم. وقد أُلقي القبض على اثنين من المشتبه بهم، فيما لا يزال آخرون طلقاء.

وقال ديسكلوس: "هذا بالضبط ما توقعتُه. لقد دخلوا من النوافذ... دخلوا، وسرقوا، وغادروا."

ويُجادل بأن التوقيت كان جزءًا من الخطة: "افعل ذلك في وضح النهار، عند وقت الافتتاح — فهذا يُعطّل طبقة الإنذار الأولى... أنت تعلم أن لديك من خمس إلى سبع دقائق قبل وصول الشرطة."

ويقول إن عملية السطو أشبه برقصة مُحكمة الإيقاع: بروفة، وساعة إيقاف، وذاكرة عضلية.

لص سابق متحف اللوفر ثغرات أمنية جواهر التاج جواهر التاج الفرنسي

