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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رياضة الشرقية تنفذ ندوة عن مخاطر الإدمان لأعضاء مركز شباب مشتول السوق

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

 

أشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم.

 

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالتعاون مع وحدة متطوعي الشرقية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة بتنفيذ ندوة توعوية للشباب والفتيات أعضاء مركز شباب مشتول السوق بمعرفة محاضرين متخصصين للتوعية بمخاطر الإدمان والآثار السلبية الناتجة عنه.

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أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الندوة التوعوية صاحبها تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال (ترفيهيه وفنية) بجانب توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

التواصل الاجتماعي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدورات التدريبية الشباب والرياضة الندوات التثقيفية شباب ورياضة صندوق مكافحة مجهول المصدر محافظ الشرقية

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