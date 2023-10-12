عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط ربع طن ملح مجهول المصدر داخل محل تجاري في الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الإدارة و مفتشي الإدارة من شن حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (١٨٢٠١) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مقله بقرية العدلية لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٢٥٠ كجم اي حوالي ربع طن تقريبا ملح ناعم يودي مجهول المصدر وبدون فواتير تؤكد مصدره والمضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابه العامه بشأنها وجاري العرض عليها.

محافظ الشرقية يتفقد شوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة

كما تم تحرير محضر رقم (١٨٦٥٤) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحيه انشاص الرمل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم تحرير محضر رقم (١٨٦٥٥) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحيه سلمنت لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وتم تحرير محضر رقم (١٨٦٥٧) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية أنشاص الرمل لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع.

إتخاذ الإجراءات القانونية التموين بالشرقية الأنشطة التجارية الإجراءات القانونية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدواجن المجمدة الحملات التموينية والرقابية الحملات التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

أمريكا توجه ضربة قوية لـ إيران.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وظائف خالية للشباب في وزارتين.. الحق قدم

قرعة كأس أمم إفريقيا 2023.. مصر تواجه غانا.. السنغال في مجموعة الموت

مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2023.. الفراعنة يصطدمون بغانا

تفاقم الوضع في إسرائيل.. منظمة التجارة العالمية تحذر من كارثة كبيرة

الخارجية الأمريكية: القيادة المصرية تتخذ المناسب تجاه الأحداث بين إسرائيل وغزة

مخدة ومخبر بملابس حريمي..كيف مثل المتهم بإنهاء حياة زوجته جريمته أمام النيابة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تشتريه.. شاهد أشكال السمك السام المباع بالأسواق

أحلى من العروسة .. والدة زوجة تامر عاشور تشعل السوشيال ميديا بجمالها

منى الشاذلي وساندي أبرز الحضور في عزاء والد نسمة محجوب| صور

هيئة الدواء تحذر من نوع علاج للجيوب الأنفية والانفلونزا

فيديو

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

تحركات مصرية لإغاثة غزة.. ماذا يحدث؟!

أزمة في اتحاد الكرة .. مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة | فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الأرز والسكر خلال أيام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ