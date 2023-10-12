ضبط ربع طن ملح مجهول المصدر داخل محل تجاري في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الإدارة و مفتشي الإدارة من شن حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (١٨٢٠١) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مقله بقرية العدلية لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٢٥٠ كجم اي حوالي ربع طن تقريبا ملح ناعم يودي مجهول المصدر وبدون فواتير تؤكد مصدره والمضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابه العامه بشأنها وجاري العرض عليها.

كما تم تحرير محضر رقم (١٨٦٥٤) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحيه انشاص الرمل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم تحرير محضر رقم (١٨٦٥٥) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحيه سلمنت لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وتم تحرير محضر رقم (١٨٦٥٧) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية أنشاص الرمل لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع.