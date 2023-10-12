محافظ الشرقية يتفقد شوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شوارع مدينة الزقازيق لمتابعه النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد منطقة كفرأبو حسين للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة والوقوف على الخطوات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين العامة بما لا يخل بأمن وسلامة المواطنين ، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

كما تفقد المحافظ الشوارع الجانبية بالمنطقة بعد الإنتهاء من تطويرها بتركيب بلاط الانترلوك لإعاده الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

توجه محافظ الشرقية لنادي الأمل للعائلات بمنطقة كفر ابو حسين وإلتقى بالمواطنين حرص على إلتقاط الصور التذكارية مع الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بالتنزه وقضاء أوقات فراغهم داخل النادي ،مؤكداً أن المحافظة كانت جادة في استكمال رؤيتها نحو أعمال التطوير والتجميل بإنشاء حدائق ومتنزهات عامه لتصبح متنفسا للمواطنين لقضاء أوقات فراغهم وعطلاتهم الرسمية.

أصدر محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيى أول وثان الزقازيق باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمده الإنارة لإعادة الإنضباط للشارع.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة الزقازيق تفقد منطقة كوبري شرويدة حيث توجه لأحد منافذ بيع الخضروات والفاكهه والمواد الغذائية للتأكد من توافر السلع وتقديمها للمواطنين بالأسعار المحددة، وإلتقى بعدد من المواطنين واستمع لمشكلاتهم على الطبيعة ، موجها رئيس المركز بفحصها وحلها في إطار الإمكانيات المتاحة ، قائلاً : " أن التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم أحد معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء وقال كلنا نعمل من أجل وصالح المواطن".