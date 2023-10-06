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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية.. تكثيف الجهود لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ توجهت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق منذ الصباح الباكر لمداخل المدينة لمتابعة نظافة الطرق السريعة والتي شملت طريق الزراعة - دوران الشوبك - الزراعة - أسفل وأعلى كوبرى عبدالعزيز حتى طريق هرية رزنه - ثم تم التوجة لنظافة طريق موقف المنصورة - طريق الأحرار - رجب أيوب - الجامعة ، وذلك بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية و عمال تحسين البيئة برئاسة المركز ، كما تم متابعة أعمال النظافة بالطرق السريعة لمداخل المدينة وتسوية الطريق تمهيداً لحركة سير المرور طريق شيبة - أم الزين ميت غمر.

وحفاظاً على سلامة الأشجار المثمرة ونباتات الزينة بالأحواض بجانبي الطرق تم رى الأشجار والنجيلة بحديقة الشوبك ورش الأسفلت بالمياه ومازالت الأعمال مستمرة خلال العطلات الرسمية.

وتابعت رئاسة مركز ومدينه مشتول السوق أعمال رفع كفاءة منظومه النظافة بشوارع المدينة و متابعه عمال تحسين البيئة بالفتره الصباحية أثناء رفع القمامة بالنقاط الثابتة لتجميع القمامة بمشتول السوق وتنظيف الشوارع ورفع القمامة ونقلها الى المقلب العمومي بالبر الشرقي ، لخلق جو صحى وبيئى نظيف.

وفي مركز فاقوس تواصل رئاسة المركز تكثيف اعمال النظافة بالمدينة و رفع القمامة والتراكمات بمناطق متفرقة بشوارع المدينة مع رفع الأتربة والسفوحة.

وشهدت الوردية الصباحية بمدينة القنايات أعمال مكثفه برفع تراكمات القمامة من كافة أماكن التجميع بالشوارع والميادين الرئيسية ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيدا لنقلها الي المدفن الصحي ببلبيس حفاظاً على بيئة صحية نظيفه خالية من الأمراض والأوبئة.

وفي مركز ومدينة بلبيس تواصل الأجهزة التنفيذية تكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل لمداخل المدينة وكنس الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بالمكنسة ورفع تراكمات السفوحة والأتربة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 

الاجهزة التنفيذية اعمدة الانارة الإعلانات المخالفة الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشوارع والميادين الطرق السريعة المراكز والمدن

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