أستاذ بـ«فنون جميلة حلوان»: مصر ثاني دولة في العالم أنتجت الرسوم المتحركة|فيديو

أكد الدكتور أشرف عبد الفتاح محمد، أستاذ الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، أن مصر تُعد من الدول الرائدة في صناعة الرسوم المتحركة، مشيرًا إلى أن أول عمل كرتوني مصري كان مسلسل «مشمش أفندي» في الثلاثينيات.

وأضاف خلال لقائه مع أحمد دياب وسارة سامي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن مصر ثاني دولة في العالم تدخل هذا المجال بعد الولايات المتحدة.

فترة التسعينيات شهدت ازدهارًا كبيرًا في إنتاج الرسوم المتحركة، بفضل دخول التلفزيون كمنتج رئيسي ودعمه لعدد من الاستوديوهات المصرية، التي قدّمت أعمالًا متميزة ما زالت حاضرة في الذاكرة حتى اليوم.

وأوضح أن شخصية «بكار» التي جسدت الطفل النوبي وعبّرت عن القيم المصرية الأصيلة حققت انتشارًا واسعًا في الوطن العربي.

وأشار إلى أن هناك محاولات حديثة لإنتاج شخصيات كرتونية مصرية جديدة تعبّر عن المجتمع والشباب المعاصر، لكنها لم تظهر للنور بعد، مؤكدًا أن نجاح أي عمل يعتمد على ارتباط الشخصية بالبيئة المصرية والموضوعات التي تهم الجمهور.



