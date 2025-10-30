شي جين بينج: اتفقت مع الرئيس ترامب على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة

أكد الرئيس الصيني، أنه اتفق مع نظيري الأمريكي على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعرب الرئيس الصيني "شي جين بينج"، عن تقديره للجهود الكبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأشاد الرئيس الصيني - خلال لقائه ترامب في قاعدة جوية في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، قبيل اجتماع تاريخي، اليوم /الخميس/ - بجهود ترامب في صنع السلام، على الرغم من قوله إن بكين وواشنطن لا يتفقان دائما، وقال شي: "نظرا لاختلاف ظروفنا الوطنية، لا نتفق دائما، ومن الطبيعي أن تحدث خلافات بين القوتين الاقتصاديتين الرائدتين في العالم من حين لآخر".



وأضاف الرئيس الصيني أنه يتعين على الزعيمين "التمسك بالمسار الصحيح وضمان استمرارية مسيرة العلاقات الصينية الأمريكية".. وقال "لطالما آمنت بأن تنمية الصين تواكب رؤيتكم لجعل أمريكا عظيمة مجددا". وفق شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم.



