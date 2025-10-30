قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
حقيقة صور الفنانة منة شلبي بفستان الزفاف
محافظ الغربية: نفخر باستضافة الدكتور نظير عياد أحد رموز الفكر الوسطي في العالم الإسلامي (صور)
تجار مخدرات.. القبض على 8 أشخاص غسلوا 250 مليون جنيه
صرح عالمي على أرض المنوفية.. مستشفى الباجور التخصصي قلب الدلتا النابض بالشفاء

مستشفى الباجور التخصصى
مستشفى الباجور التخصصى
وفاء نور الدين

في قلب مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، يقف مستشفى الباجور التخصصي شاهداً على جهود الدولة في تعزيز الرعاية الصحية لأهالي الدلتا، يمتد المستشفى على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، ويضم أكثر من 200 سرير، ما يجعله واحداً من أبرز المراكز الطبية في المنوفية.

تأسس المستشفى كمركز طبي حكومي يعتمد على أحدث التقنيات، وأصبح منذ عام 2022 تابعاً لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.

هذا التحول لم يكن مجرد إجراء إداري، بل خطوة استراتيجية لتطوير الخدمات، وفق تعليمات نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، حيث يقدم المستشفى اليوم مجموعة واسعة من التخصصات الطبية المتقدمة، بما في ذلك جراحة المخ والأعصاب، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الباطنة، والصدر، مع توافر غرف عمليات على أعلى مستوى مجهزة بأحدث أجهزة الأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسى وأحدث أجهزى السى أرم.

وتضم المستشفى بين جنابتها نخبة من الأطباء المتميزين على رأسهم الدكتور محمد إبراهيم المرسى مدير المستشفى الذى يتبع أحدث أساليب الإدارة الناجحة، بناء على توجيهات أ.د مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ود أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة. وهو ما يدعو أى مواطن بالفخر لوجود هذا الصرح الناجح والمتميز الذى يقدم خدماته لجميع المرضى دون تمييز .

حيث واصل الدكتور محمد المرسي، الذي استلم المهمة في أبريل 2025، مسيرة العمل المتميز وافتتح وحدة متخصصة متاكملة فى كهربة القلب واستحدث عيادات المخ والأعصاب للأطفال كما تم استحداث قسم جراحة الوجه والفكين وإعادة عمليات المياه البيضاء وزرع العدسات وإجراء مناظير الجهاز الهضمى العلوى.

وكان لمستشفى الباجور دوراً  كبيرا في التعامل مع الحوادث المرورية المتكررة على الطريق الإقليمي، ففي يوليو الماضي، وبعد استقبال المستشفى لحادث كبير  تفقد نائب وزير الصحة الدكتور محمد الطيب الحالات بنفسه، مشيدا  بجاهزية المستشفى وآداء الطواقم الطبية.

ومستشفى الباجور التخصصى طوارئ مجاني يسقبل جميع الحالات الطارئة على مدى الأربع وعشرين ساعة ، أما العيادات التخصصية فتبدأ العمل من 8 صباحاً الى 6 مساء وقيمة تذكرة الكشف 10جنيهات.

 ويضم المستشفى جناح عمليات على أعلى مستوى به ثلاث غرف مجهزة بأحدث الأجهزة و 10 عناية عامة و9 عناية قلب، و 7 عناية أطفال 5 أسرة رعاية جراحية و 4 أسرة عناية متوسطة و19 سرير استقبال و 20 حضانة أطفال.

وفي الذكرى الثالثة لانضمام المستشفى لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، يعد مستشفى الباجور التخصصي نموذجاً للتحول الرقمي في القطاع الصحي الريفي، ويبقى هذا الصرح الطبي ضمانة لصحة آلاف الأسر.

