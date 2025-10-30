الصحة: نظام رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات

أعلنت وزارة الصحة والسكان إنجازات في تنفيذ التوصية السادسة الخاصة بـ”الرقمنة والابتكار التكنولوجي” من توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (2024)، قبيل انطلاق النسخة الثالثة “PHDC’25”.

وتواصل الوزارة نشر تقارير تنفيذ التوصيات الـ11 تباعًا، وفق تقارير اللجنة العليا المشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان رقم 17 لعام 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التوصية تركز على إنشاء نظام رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات لتغطية شاملة للرعاية الصحية، معتبرًا الرقمنة أداة رئيسية للتنمية المستدامة.

تطبيق الذكاء الاصطناعي في المنشآت الطبية

وقال إنه تم تطبيق الذكاء الاصطناعي في المنشآت الطبية بما يتناسب مع القدرات البشرية، مع خطوات استباقية للتنبؤ بالتحديات عبر البيانات، وحوكمة استخدامه مع ضمان خصوصية المرضى، وزيادة الوصول إلى الخدمات الرقمية مثل التطبيب عن بعد في المناطق النائية، وتعزيز تعليم المرضى لإدارة صحتهم ذاتيًا، ما يحسن النتائج الصحية ويقلل الضغط على النظام.

وأضاف أنه تم تحديث الأطر القانونية لتوافق المستجدات الاجتماعية والصحية، مع حوكمة فعالة لاستراتيجيات الرقمنة، وتعزيز الحوكمة المالية، وجذب الاستثمار، وتشجيع المنافسة، وتطوير سياسات ضريبية، وشمل ذلك استخدام تقنيات متقدمة كالجراحات الروبوتية والتشخيص المتقدم عبر شراكات وتدريب، والتوسع في الكشف المبكر للأورام.

وأشار إلى بدء إنشاء نظام رقمي متكامل يربط الخدمات والمبادرات، بدءًا بمحافظة القاهرة وتغطية 150 وحدة صحية كاملة، مع تطبيق الذكاء الاصطناعي، ضمان الخصوصية، والتطبيب عن بعد في المناطق النائية، وسيتم تطوير النظام عبر ميكنة شاملة للوحدات والمستشفيات.

وأكد إنشاء نظام لإرسال رسائل صحية للأمهات والرد على استفساراتهن عبر الميكنة، وبرنامج “رابيد برو” بالتعاون مع اليونيسف لتدريب مقدمي المشورة والأطباء والتمريض في الرعاية الأولية والحضانات، مشيرا إلى تنفيذ نظام دقيق بالتعاون مع وزارة التخطيط لحماية من التهديدات السيبرانية، مع تدابير وقائية لتخفيف آثارها السلبية.