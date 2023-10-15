من أجل هذا الملف.. محافظ بورسعيد يزف بشري سارة لجماهير المصري

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كامل ابو على رئيس النادى المصرى بعد الجولة التفقدية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للاعمال الانشائية لمشروع استاد المصرى الجديد الجارى اعادة انشائه بموقعة التاريخى استجابة لرغبة مواطنى المحافظة والالاف من عشاق ومحبى المصرى .

وخلال اللقاء جدد محافظ بورسعيد التزام الدولة بالانتهاء من المشروع والاحتفال بافتتاحة فى الموعد المحدد فى اغسطس 2024 المقبل فى ظل معدلات الانجازالقياسية الحالية بالمشروع

وناقش اللواء عادل الغضبان تطورات الاوضاع الادارية والمالية بالنادى ،ومجهودات مجلس الادارة الحالى لدفع الفريق الاول للمنافسة على المراكز الاولى بالمسابقات المحلية بالموسم الحالى

وعلم صدي البلد ان محافظ بورسعيد قد قرر زيادة الدعم المالي المقرر للنادي المصري هذا الشهر من 5 مليون الي10 مليون جنية

و اعرب رئيس المصرى كامل ابو على عن شكر وتقدير الالاف من مشجعى واعضاء المصرى لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ بورسعيد عقب الجولة التفقدية المهمة على مشروع انشاء الاستاد فى هذه المرحلة المهمة للاعمال الانشائية وكشفهما عن مكونات المشروع المختلفة والتى ستضيف لبورسعيد استاد جديد ومنشاة رياضية حديثة ستكون جاهزة لاستقبال الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية ، ومشاركات المصرى الرسمية والودية مستقبلا



