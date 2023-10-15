عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون ..

هل يسمح لدار حضانات الأطفال تغيير موقعها ومواصفاتها قبـل الترخيص ؟

حضانة أطفال
حضانة أطفال

ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ وذلك من أجل تنشئتهم بشكل سليم للعيش حياة كريمة، كما تضمن القانون أيضا كافة التفاصيل المتعلقة بإنشاء دار حضانة للأطفال .

ونصت المادة (32) علي أن تهدف دور الحضانة إلي تحقيق الأغراض الآتية : 

 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .

 - تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مـع أهـداف المجتمـع وقيمـة الدينية .

 - نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .

  - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .

  - تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغـراض السـابقة وذلـك طبقـا لمـا تحـدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن .

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية رياض الأطفال محافظة القاهرة|خبر عاجل بشأنها الآن

القلق والاكتئاب.. الصحة تكشف عن اضطرابات نفسية قد تصيب الأطفال

ووفقا للمادة ( 33 ) فإنه لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبـل الحصـول علـي تـرخيص بـذلك مـن السلطة المختصة ، وفي حالة أيلولة الدار الي غير المرخص له ، يجب علي من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصي عليه مصـحوب بعلـم الوصـول بهـذه الأيلولـة وسـببها ، وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة ( 34 ) من هذا القانون.

كما أشارت المادة (34 ) يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكـام التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :

 - مصري الجنسية كامل الأهلية.

  - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و 287 و 286و و285 و 284 و 293 مـن قـانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

  - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

  - غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي .

ولفتت المادة (35) إلي إنه علي من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقـدم طلبـا بـذل ك إلـي مديريـة الشـئون الاجتماعيـة المختصـة علي النموذج المعد لذلك. وعلي مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو أو المنطقة أو الحـي المزمـع إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه ، مـع إخطـار طالـب التـرخيص بقرارهـا بخطـاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا .

 ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلي اللجنة المشار إليها في المادة ( 40 ) من هذا القانون

الاطفال قانون الطفل حياة كريمة ترخيص جنحة حضانة أطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعرض هدنة إنسانية لـ ساعات لإدخال المساعدات إلى غزة

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

زيادة علاوة غلاء المعيشة تدخل حيز التنفيذ للموظفين والمعاشات رسميا

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

موضوعات متعلقة

ملائكه في أجساد أطفال .. جوري بكر تستنكر استشهاد رضيعة فلسطينية

مليون شخص ليس لهم مكان آمن.. اليونيسيف تنتفض من أجل أطفال غزة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتابع مع مدبولي المشروعات التنموية الجاري تنفيذها

هيونداي فيرنا أوتوماتيك بـ 250 ألف جنيه .. شاهد

بعد خفض أسعار السكر.. كيفية استخراج بطاقة التموين وتوصيلها للمنزل

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة إلي 2679 شهيدا و9600 مصاب

وفد رفيع في تل أبيب.. أمريكا تنقل رسالة مهمة إلى إسرائيل

نصائح عاجلة من هيئة الأرصاد إلى أهالي الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة للكرنب الأحمر|تعرف عليها

أمريكا..ولادة ثعبان ثور برأسين..تعرف على السر.. صور

الفواكه الشتوية فوائد لا تعد ولا تحصى|تعرف عليها

فوتوشوب ولا بجد؟.. حورية فرغلي تستعيد جمالها | لن تصدق

فيديو

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ