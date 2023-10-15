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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مقادير بسيطة .. طريقة تحضير كب كيك الشوكولاتة

كب كيك
كب كيك

كب كيك الفانيليا من الحلويات الشهيه واللذيذة، ويفضل العديد من الأطفال تناول الكب كيك لاشكاله المميزة والمتنوعة. 

وإليك طريقة تحضير كب كيك

مقادير كب كيك 

2 كوب دقيق
نصف كوب زبدة بدرجه حرارة الغرفة
2 ملعقة صغيرة بكينج بودر
نصف ملعقة صغيرة ملح
كوب سكر أو حسب الرغبة
2 ملعقة فانيليا سائلة
3 بيض
ثلث كوب حليب 
للتزيين -  شكولاتة 

طريقة تحضير كب كيك

- أخلطي الدقيق مع البكينج بودر والملح .
- في وعاء اخر أخلطي الزبدة والسكر جيداً ثم ضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيليا
- ضعي خليط الدقيق مع الحليب .
- اخفقي الخليط حتى نحصل على القوام الهش الخفيف .
- ضعي الخليط في قوالب الكب كيك ويدخل للفرن حوالى ربع ساعة او حتى ينضج، ويزين بالشوكولاته 

كب كيك طريقة تحضير كب كيك مقادير كب كيك فانيليا شوكولاتة

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