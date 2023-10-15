نتيجة تنسيق المرحلة الثانية رياض الأطفال محافظة القاهرة|خبر عاجل بشأنها الآن

تعلن مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023 ، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية رياض الاطفال محافظة القاهرة.



وكانت قد أعلنت الشهر الماضي ، مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة عن اتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية رياض الاطفال محافظة القاهرة

وقالت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الان الدخول على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى رياض الاطفال محافظة القاهرة من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

خطوات يجب اتباعها بعد القبول في نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 القاهرة

يجب اتباع التعليمات والشروط الآتية في حالة القبول في نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الأولى :

دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون (١٥)عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً .

لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط

لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي .

ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل .

ماذا يحدث في حالة عدم القبول في نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 القاهرة ؟

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه في حالة عدم القبول في نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي يجب اتباع ما يلي :

متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط .

لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم .

لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو الكترونيا .

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

ومن ناحية آخرى .. وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة في بيان رسمي لها ، أنه تم فتح باب الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى في مسابقة 30 ألف معلم لإعلان أسماء الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم ، واختيار إدارة التسكين للمقبولين ، ثم طباعة الإخطار والتوجه به مع صورة بطاقة الرقم القومي في الميعاد والمكان المحددين في الإخطار لاستلام خطاب التسكين.

وشددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، على ضرورة الدخول على رابط نتيجة المرحلة الأولى في مسابقة 30 ألف معلم من خلال الضغط على https://generaltansikcairomoe.com/ ، ثم الضغط على ايقونة الـ 30 ألف معلم ، ثم إدخال الرقم القومي للمعلم المساعد ، ثم الضغط على تسجيل الدخول .

وكانت مديريات التربية والتعليم ، أعلنت مسوغات تعيين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم استعدادا لتوزيعهم على المدارس .

مبادرة الوعي بإنجازات الجمهورية الجديدة

وعلى جانب آخر .. اصدر أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، تعليماته ببدء تنفيذ (مبادرة الوعي بإنجازات الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي ) ، بهدف توعيه أبنائنا الطلاب بالمشروعات القومية التي تحققت على أرض الواقع في الجمهورية الجديدة على مدار تسع سنوات، شهدت فيها مصرنا الحبيبة إنجازات تنموية غير مسبوقة فى كافة القطاعات وذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعادت إليها الحياة بعد تحديات ضخمة .

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وتابع "موسى"انه فى ظل قيادة الرئيس السيسى تمكنت الدولة المصرية خلال الأعوام التسع الماضية، من تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع استناداً إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين .

وفى ظل سعى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم حتى الآن إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى وذلك من خلال إطلاق ( إستراتيجية التنمية المستدامة مصر .2030)

والتي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا تشمل:

▪︎التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمى

▪︎العدالة الاجتماعيةوالشفافية

▪︎كفاءة المؤسسات الحكومية

▪︎التنمية الاقتصادية

▪︎التنمية العمرانية

▪︎الطاقة

▪︎الثقافة

▪︎البيئة

▪︎السياسة الداخلية

▪︎الأمن القومي

▪︎السياسة الخارجية

▪︎الصحة.

وقال أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة : من هذا المنطلق جاءت الرغبة بتعريف أبنائنا الطلاب بهذه الإنجازات والمشروعات القومية التي تحققت على أرض الوطن في هذه الفترةوذلك لرفع روح الولاء والانتماء لدي أبنائنا الطلاب ، ولكي يفخر أبنائنا بانتمائهم لهذا الوطن العظيم من خلال : -

● تدريب ابنائنا الطلبة لتنمية مهاراتهم التكنولوجية علي توظيف المناهج الدراسية وتحويلها الي مناهج رقمية بهدف معرفتهم للإنجازات والمشروعات القومية التي تحققت على أرض الوطن بالفعل ولرفع روح الولاء والانتماء لديهم .

●تدريب ابنائنا الطلاب على توظيف الأدوات الرقمية الجديدة لتحويل معلوماتهم عن هذه الانجازات إلى اشكال و منتجات رقمية تفاعلية جديدة ممثلة في : -

(نماذج واقع افتراضي - واقع معزز - فيديوهات ثلاثية الأبعاد - بوسترات - ابحاث pdf محمله بأكواد -كتب الكترونية محملة بنماذج ثلاثية الابعاد )

فمثلا يمكن لأبنائنا الطلاب صناعة "نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة "بشكل ثلاثي الأبعاد ويمكننا السير بين شوارعها والتحدث إلي الماره فيها .

●سيتم عمل مسابقة بين الادارات التعليمية والمدارس والطلاب لأختيار افضل الأعمال الرقمية والتكنولوجية والتى سينتج عنها تخريج علماء المستقبل .