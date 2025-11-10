انسحاب المرشحة نشوى الديب عن دائرة إمبابة من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

أعلنت المرشحة نشوى الديب، اليوم، انسحابها رسميًا من سباق انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بالتزامن مع فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات.

وكانت نشوى الديب قد تقدمت سابقًا بأوراق ترشحها عن دائرة إمبابة، رمز الخاتم، مؤكدًة حينها أن دخولها المنافسة يأتي إيمانا منها بأن العمل النيابي يمثل أكثر من مجرد مقعد، بل وسيلة لخدمة المواطنين والمساهمة في بناء مسار تشريعي فعال.

وعلقت النائبة على قرار انسحابها قائلة: "كنت متحمسة لخوض الانتخابات وخدمة أهالي دائرتي، ورسمت خطة لاستكمال المشوار وإحداث بصمة في الجمهورية الجديدة التي أؤمن بها، وكان حلمي أن أترك أثرًا إيجابيًا في تاريخ الدائرة والبلاد".

ويأتي انسحاب الديب في وقت تشهد فيه اللجان إقبالا من الناخبين، وسط متابعة دقيقة لسير العملية الانتخابية في دائرة إمبابة.

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا.

ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.