قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
880 ألف دولار ..الزمالك يترقب قرار الفيفا بشأن مستحقات فرجاني ساسي
وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين
مصرع شخص وإصابة اثنين في حريق ضخم بمصنع بالمنطقة الصناعية بالسادات
أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة
ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
بعد خسارة السوبر.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا مع جون إدوارد
أمواج عاتية تضرب جزيرة بأسبانيا والسلطات تحذر من البحر
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
بعد هزيمة ليفربول.. واين روني يهاجم محمد صلاح: "لا يساعد زملاءه"
النائب محمد أبو العينين خلال جولته لمتابعة العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إقبال بالساعات الأولى لانتخابات النواب بمدرسة محمد الفقي بأبو النمرس

انتخابات
انتخابات
محمد غالي

شهدت مدرسة محمد الفقي بابو النمرس اقبال عدد كبير من  الناخبين، بالساعات الاولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وحرص عدد من الشباب علي تقديم خدمة مجانية للكشف علي مكان الاقتراع باللجان الانتخابية المختلفة.

وانطلقت صباح اليوم المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحا وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، على أن تتواصل عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.

وتأتي هذه الانتخابات ضمن الاستحقاقات الدستورية التي تشهدها البلاد لتشكيل السلطة التشريعية الجديدة، وسط استعدادات مكثفة من جانب الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

وشهدت محافظة الجيزة مع الساعات الأولى من صباح اليوم استعدادا كاملا لاستقبال الناخبين، حيث تم تجهيز المقار الانتخابية وتوفير كل وسائل الدعم اللوجستي لضمان انسيابية العملية الانتخابية.

كما تم التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان لحماية المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية، مع تخصيص عناصر لتقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب موزعين على 5606 لجنة فرعية في مختلف المحافظات المشاركة.

وتتضمن المرحلة الأولى من الانتخابات التنافس على 142 مقعدا بنظام القوائم، موزعة على قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا، حيث ترشحت قائمة واحدة في كل دائرة تحت مسمى  القائمة الوطنية من أجل مصر ، وتشمل قائمتين الأولى تضم 40 مرشحا، والثانية تضم 102 مرشح.

كما تشهد الانتخابات منافسة قوية على 143 مقعدا بالنظام الفردي بين عدد كبير من المرشحين يمثلون مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين.

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات سير العملية الانتخابية من خلال غرف عمليات مركزية في المحافظات لمواجهة أي معوقات قد تطرأ أثناء عملية التصويت، فيما تسود حالة من الهدوء والتنظيم داخل اللجان منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع، مع إقبال ملحوظ من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم تأكيدا على حرصهم في المشاركة في اختيار ممثليهم داخل البرلمان المقبل.

انتخابات انتخابات البرلمان انتخابات مجلس النواب مجلس النواب النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

الاهلي

احتفالات الأهلي بلقب السوبر تتصدر مواقع التواصل.. صور

ترشيحاتنا

الأهلي

إسلام صادق يكشف سبب تتويج النادي الأهلي بالسوبر على حساب الزمالك

ميسي

بعد زيارته السرية لكامب نو.. ميسي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير برشلونة

إسلام صادق

إسلام صادق يثير الجدل حول استمرار أحمد عبد الرؤوف

بالصور

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز

استمرار توافد الناخبين أمام مدرسة الجيزة القومية الابتدائية بالجيزة

انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥

حملات مكبرة لمتابعة التزام سائقي السرفيس بتعريفة الركوب الرسمية وخطوط السير بالزقازيق

سرفيس
سرفيس
سرفيس

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد