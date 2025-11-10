قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة
ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
بعد خسارة السوبر.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا مع جون إدوارد
أمواج عاتية تضرب جزيرة بأسبانيا والسلطات تحذر من البحر
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
بعد هزيمة ليفربول.. واين روني يهاجم محمد صلاح: "لا يساعد زملاءه"
النائب محمد أبو العينين خلال جولته لمتابعة العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة
جيش الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا فلسطينيا ضمن صفقة تبادل الأسرى
17 صغيرا.. القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة
10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بمدينة السادات ومحافظ المنوفية ينتقل لموقع الحادث
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس جامعة أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

إيهاب عمر

أدلى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في لجنته الانتخابية بمدرسة النصر الابتدائية المشتركة بمنطقة أسماعيل القباني بأسيوط، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مواطن حريص على مستقبل بلده.

وعقب الادلاء بصوته، أعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن اعتزازه بالمشاركة اليوم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، باعتباره ممارسة حقيقية للديمقراطية وتجسيدًا لروح الانتماء والمسؤولية الوطنية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية التي تضع القوانين المنظمة لشؤون الدولة وتسهم في صياغة السياسات العامة، ومن ثم فإن اختيار أعضائه مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن يجب أن يؤديها بوعي كامل وإدراك تام.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن انتخابات مجلس النواب 2025 تُعد محطة جديدة في مسار الاستحقاقات الدستورية التي تشهدها الدولة المصرية، ماضية بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مشاركة المواطنين في صياغة مستقبل وطنهم.

وأضاف أن مصر تمتلك ديمقراطية راسخة ومؤسسات قوية، ظلت ثابتة في مواقفها وصامدة أمام مختلف التحديات، وهي سمات أصيلة تميز الشخصية المصرية منذ أقدم العصور، مؤكدًا أن الحياة النيابية في مصر تمتد لأكثر من 135 عامًا من الممارسة البرلمانية المشرفة، ما يعكس عمق التجربة الديمقراطية وريادتها على مستوى المنطقة.

ووجّه رئيس جامعة أسيوط رسالة إلى الشباب والطلاب، داعيًا إياهم إلى أن يكونوا في طليعة المشاركين في الانتخابات، باعتبارهم طاقة الوطن ومستقبله، مؤكدًا أن صوتهم قوة مؤثرة في تشكيل المشهد السياسي وبناء مؤسسات الدولة الحديثة. وأوضح أن المشاركة الفاعلة للشباب والطلاب تعكس وعيهم بأهمية دورهم في دعم استقرار الوطن وتعزيز مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن الجامعة كانت وستظل منبرًا لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لدى أبنائها.

كما أشاد بالدور الكبير للهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية، وضمان نزاهتها وشفافيتها، وتيسير إجراءات التصويت للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، من خلال توفير الأدوات واللوحات الإرشادية وتحديث قواعد البيانات بما يضمن سير العملية الانتخابية بانضباط واحترافية تعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم.

ودعا الدكتور أحمد المنشاوي جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو تعبير عن الانتماء للوطن، ومساهمة حقيقية في بناء دولة قوية تستكمل مسيرتها التنموية بقيادة واعية تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها.

يُذكر أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تُجرى يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

أسيوط جامعة أسيوط انتخابات مجلس النواب الاستحقاق الدستوري مجلس النواب السلطة التشريعية

