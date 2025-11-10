قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال كثيف من المواطنين بمدرسة الجيزة القومية.. صور
4 ملفات.. ماذا يحتاج الزمالك بعد فقدان السوبر أمام الأهلي؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
رياضة

العاصمة الجديدة تواصل تألقها في اليوم الخامس من بطولة العالم للرماية بمشاركة أبطال من مختلف القارات

القسم الرياضي

تواصل بطولة العالم للرماية فعالياتها لليوم الخامس على التوالي بالعاصمة الجديدة، وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية بين أبطال اللعبة من مختلف دول العالم، حيث أقيمت اليوم الاثنين فعاليات مميزة في ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية التي تستضيف البطولة حتى 18 نوفمبر الجاري.

ويشهد اليوم الخامس إقامة عدد من المنافسات المهمة، أبرزها تدريب غير رسمي 25 متر، ومنافسات المسدس ضغط هواء 10 متر (رجال وسيدات)، وتصفيات بندقية 50 متر ثلاث أوضاع (رجال وسيدات)، ونهائي 10 متر مسدس ضغط هواء للسيدات، ونهائي 10 متر مسدس ضغط هواء للرجال، وحفل توزيع الميداليات لمنافسات المسدس ضغط هواء للرجال والسيدات.

وأكد الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني أن فعاليات البطولة تسير وفق أعلى المعايير الدولية، مشيراً إلى أن إشادة الوفود المشاركة بالتنظيم المصري تعكس الثقة الكبيرة في قدرة الدولة المصرية على استضافة البطولات العالمية بكفاءة وتميز، بفضل دعم القيادة السياسية واهتمامها بتطوير البنية الرياضية في العاصمة الجديدة.

وتستمر بطولة العالم للرماية حتى 18 نوفمبر بمشاركة نخبة من أبطال العالم، حيث تُعد هذه النسخة واحدة من أبرز البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري للرماية تحت إشراف الاتحاد الدولي للرماية ISSF، في ظل تنظيم عالمي يبهر الحضور ويؤكد مكانة مصر على خريطة الرياضة الدولية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة
النائب محمد أبو العينين
مصنع جنرال موتورز
سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

