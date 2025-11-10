العاصمة الجديدة تواصل تألقها في اليوم الخامس من بطولة العالم للرماية بمشاركة أبطال من مختلف القارات

تواصل بطولة العالم للرماية فعالياتها لليوم الخامس على التوالي بالعاصمة الجديدة، وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية بين أبطال اللعبة من مختلف دول العالم، حيث أقيمت اليوم الاثنين فعاليات مميزة في ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية التي تستضيف البطولة حتى 18 نوفمبر الجاري.

ويشهد اليوم الخامس إقامة عدد من المنافسات المهمة، أبرزها تدريب غير رسمي 25 متر، ومنافسات المسدس ضغط هواء 10 متر (رجال وسيدات)، وتصفيات بندقية 50 متر ثلاث أوضاع (رجال وسيدات)، ونهائي 10 متر مسدس ضغط هواء للسيدات، ونهائي 10 متر مسدس ضغط هواء للرجال، وحفل توزيع الميداليات لمنافسات المسدس ضغط هواء للرجال والسيدات.

وأكد الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني أن فعاليات البطولة تسير وفق أعلى المعايير الدولية، مشيراً إلى أن إشادة الوفود المشاركة بالتنظيم المصري تعكس الثقة الكبيرة في قدرة الدولة المصرية على استضافة البطولات العالمية بكفاءة وتميز، بفضل دعم القيادة السياسية واهتمامها بتطوير البنية الرياضية في العاصمة الجديدة.

وتستمر بطولة العالم للرماية حتى 18 نوفمبر بمشاركة نخبة من أبطال العالم، حيث تُعد هذه النسخة واحدة من أبرز البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري للرماية تحت إشراف الاتحاد الدولي للرماية ISSF، في ظل تنظيم عالمي يبهر الحضور ويؤكد مكانة مصر على خريطة الرياضة الدولية