قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة
ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
بعد خسارة السوبر.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا مع جون إدوارد
أمواج عاتية تضرب جزيرة بأسبانيا والسلطات تحذر من البحر
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
بعد هزيمة ليفربول.. واين روني يهاجم محمد صلاح: "لا يساعد زملاءه"
النائب محمد أبو العينين خلال جولته لمتابعة العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة
جيش الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا فلسطينيا ضمن صفقة تبادل الأسرى
17 صغيرا.. القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة
10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بمدينة السادات ومحافظ المنوفية ينتقل لموقع الحادث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لحظة بلحظة.. محافظ أسيوط يتابع انتخابات مجلس النواب 2025 من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية

لحظة بلحظة.. محافظ أسيوط يتابع إنتخابات مجلس النواب 2025 من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية
لحظة بلحظة.. محافظ أسيوط يتابع إنتخابات مجلس النواب 2025 من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية
إيهاب عمر

ترأس اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أعمال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة انطلاق أول أيام انتخابات مجلس النواب 2025، والاطمئنان على انتظام فتح اللجان وتوافد الناخبين في مختلف المراكز والأحياء مؤكداً حرص المحافظة على ضمان سير العملية الانتخابية بكامل الانضباط والدقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة و خالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد والعميد أركان حرب هاني الفاروق المستشار العسكري للمحافظة وكافة القيادات التنفيذية وكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الهيئات، وممثلي شركات المرافق.

وأوضح محافظ أسيوط أن غرفة العمليات المركزية تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم الدعم الفني واللوجستي، بما يشمل متابعة خدمات الكهرباء والمرافق، والتأكد من توفر مقاعد انتظار ومظلات وكراسي متحركة لتيسير عملية التصويت، مع رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية للتعامل مع أي طارئ.

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر على الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية وسرعة التدخل لمعالجة أية ملاحظات أو معوقات قد تطرأ أثناء التصويت موضحًا أن غرفة العمليات المركزية مزودة بأحدث تقنيات الاتصال وربطها بشكل مباشر مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة سير الانتخابات لحظة بلحظة ورصد أي شكاوى أو مخالفات والتعامل الفوري معها.

وأضاف المحافظ أن جميع اللجان الانتخابية، وعددها 492 لجنة فرعية موزعة على 402 مركز انتخابي و4 لجان عامة، فتحت أبوابها في الموعد المحدد لاستقبال نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة، وسط إشراف قضائي كامل وإجراءات أمنية مشددة لتأمين محيط اللجان وتسهيل دخول الناخبين، دون تسجيل أي معوقات أو تأخير في أعمالها.

وأشار إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار اليومين الأول والثاني للانتخابات، لمتابعة سير العملية الانتخابية وأعمال الفرز، وضمان خروجها في أفضل صورة ممكنة.

وفي ختام تصريحاته، دعا اللواء هشام أبوالنصر المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري، وممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تعكس وعي وحرص المواطن الأسيوطي على دعم مسيرة التنمية والاستقرار، وترسخ قيم الديمقراطية في ظل الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أسيوط غرفة العمليات المركزية مركز سيطرة الشبكة الوطنية انتخابات مجلس النواب فتح اللجان توافد الناخبين سير العملية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

الاهلي

احتفالات الأهلي بلقب السوبر تتصدر مواقع التواصل.. صور

ترشيحاتنا

إقبال كثيف من الشباب وكبار السن على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة

إقبال كثيف من الشباب وكبار السن على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة

لجان الإسكندرية

مشاهد غير مسبوقة.. حشود الإسكندرية تفيض حماسا أمام صناديق الاقتراع

إقبال كثيف على مدارس البحر الأعظم بالجيزة لبدء التصويت في انتخابات النواب

إقبال كثيف على مدارس البحر الأعظم بالجيزة لبدء التصويت في انتخابات النواب

بالصور

استمرار توافد الناخبين أمام مدرسة الجيزة القومية الابتدائية بالجيزة

انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥

حملات مكبرة لمتابعة التزام سائقي السرفيس بتعريفة الركوب الرسمية وخطوط السير بالزقازيق

سرفيس
سرفيس
سرفيس

بعد شائعات حول الانفصال.. 10 صور رومانسية تجمع هنادى مهنا وزوجها

بعد شائعات حول إنفصالهم..10 صور رومانسية تجمع بين هنادى مهنا وزوجها
بعد شائعات حول إنفصالهم..10 صور رومانسية تجمع بين هنادى مهنا وزوجها
بعد شائعات حول إنفصالهم..10 صور رومانسية تجمع بين هنادى مهنا وزوجها

طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية

طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية
طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية
طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد