إقبال كبير في مدرسة الشهيد العميد عامر عبد المقصود بالدقي.. المواطنون يملؤون لجان الانتخابات بحماس

تشهد مدرسة الشهيد العميد عامر عبد المقصود بمنطقة الدقي اليوم إقبالًا غير مسبوق من الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، في مشهد يعكس حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في مستقبل البلاد.

تأتي هذه الانتخابات وسط متابعة مكثفة من الجهات المعنية لضمان تنظيم العملية الانتخابية بسلاسة، مع توفير جميع التسهيلات للناخبين، من كبار السن إلى الشباب. وقد سجلت اللجنة حضورًا متنوعًا يعكس حرص مختلف الفئات العمرية على المشاركة.

وتتزامن أجواء اليوم مع حملات توعية بأهمية التصويت، إذ يشير الخبراء إلى أن المشاركة الواسعة تعزز الشرعية وتزيد من تأثير صوت المواطن في صنع القرار. وقد عبر العديد من الناخبين عن سعادتهم بالتنظيم الجيد داخل المدرسة، مؤكدين أن هذا الالتزام يرفع من مستوى الثقة في العملية الانتخابية.

ومن المتوقع أن تستمر الحركة المكثفة طوال اليوم، مع استمرار فرق اللجنة الانتخابية في تقديم الدعم لضمان انسيابية التصويت دون أي عقبات، في مشهد يعكس روح الوطنية والالتزام المدني لدى أهالي الدقي.