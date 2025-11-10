المستشار أحمد بنداري للمُشرف على انتخابات النواب بالإسكندرية: بطاقات اقتراع احتياطية فى حالة الكثافات

أكد المستشار تامر الخطيب رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الإسكندرية خلال تواصل غرفة العمليات المركزية لـ الهيئة الوطنية للانتخابات به للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب أن هناك بالإسكندرية 5 لجان عامة و558 لجنة فرعية وهناك كثافات فى عدد من اللجان ليرد عليه المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بوجود 5% من أوراق الاقتراع تحت أمر رئيس اللجنة مودعة في المحكمة فى حالة نفاذ أوراق الاقتراع المتاحة داخل اللجان.

قال القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تأخير فى فتح لجنة بحوش عيسى بالبحيرة بسبب عدم قدرة القاضى على الوصول إلى لجنته وتم طلب النجدة واصطحابه إلى مقر لجنته.

وأضاف بندارى أن التصويت بدأ فى 14 محافظة من محافظات المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، وان العمل انتظم فى جميع اللجان البالغ عددها 5606 لجنة فرعية فى تمام الساعة التاسعة صباحا عدا لجنتين فى أسوان بسبب وقوع حادث سير لقاضيين أثناء توجههما إلى مقر اللجنتين.

يجرى اليوم أول أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى فى 14 محافظة وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجدي، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء على أن تغلق أبواب اللجان الفرعية أبوابها في الساعة التاسعة مساءا.