إقبال كبير على اللجان للتصويت في انتخابات النواب

قالت نجاة الجبالي، مراسلة "إكسترا نيوز"، إنه تتواصل اليوم عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الإسكندرية، إحدى محافظات قطاع غرب الدلتا، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية لتسهيل سير العملية الانتخابية.



وأضافت خلال رسالة على الهواء أن الإسكندرية بها 558 لجنة فرعية موزعة على 316 مقرًا انتخابيًا بمختلف أنحاء المحافظة، وقد فتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا وسط حضور ملحوظ من الناخبين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم.

وأوضحت الجبالي أن الكتلة التصويتية في الإسكندرية تُعد من بين الأكبر على مستوى المحافظات، إذ يبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 4 ملايين و475 ألف ناخب من إجمالي أكثر من 5 ملايين و600 ألف مواطن، ويخوض السباق الانتخابي في المحافظة 88 مرشحًا على النظام الفردي إلى جانب مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر الممثلة لقطاع غرب الدلتا، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة للقضاة والمشرفين على اللجان من الثالثة وحتى الرابعة عصرًا.