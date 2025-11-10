الخارجية: طفرة فى العلاقات المصرية ومجلس التعاون الخليجي بجميع المجالات

اعرب الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادته باستضافة منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي الذي ياتي في توقيت هام تشهد فيه العلاقات المصرية ومجلس التعاون الخليجي طفرة في كافة المجالات.

واضاف ان هناك علاقات سياسية متميزة بين الرئيس السيسي وملوك ورؤساء دول مجلس التعاون الشقيقة، مشيرًا الى اننا نعمل على تعزيز وتعميق هذا التعاون في جميع المجالات حيث يعد هذا المنتدى تتويجا لسلسة من الاجتماعات وعلاقات عميقة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

اشاد بالعلاقات المؤسسية بين مصر ومجلس التعاون الخليجي بما يعكس الرغبة المشتركة لتعزيز اوجه التعاون في المجالات ذات الاولوية خاصة في ظل التحديات التي تفرض علينا التكاتف والمزيد من التضامن.



جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.