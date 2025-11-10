وزير الخارجية: توافق مصري - خليجي علي تعزيز الشراكة الإقتصادية والإستثمارية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن هناك حالة من التوافق المصري - الخليجي علي أهمية تعزيز الشراكة الإقتصادية والإستثمارية”.

وقال : “نسعد اليوم باستضافة منتدي الإستثمار والتجارة المصري الخليجي، الذى يأتي فى توقيت هام وشديد الحساسية تشهد فيه علاقات التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي طفرة نوعية فى كافة المجالات”.

وأضاف خلال كلمته اليوم: “هناك علاقات سياسية متميزة وتشاور على أعلي مستوي بين الرئيس السيسي وملوك ورؤوساء دول مجلس التعاون الخليجي”.

وتابع: “الأولوية الكبيرة التي يوليها الرئيس السيسي لتلك العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي وتوجهيات الرئيس المستمرة بالعمل على مواصلة تعزيز وتعميق هذا التعاون فى مختلف المجالات، الثقافية والفنية والسياسية والإقتصادية والتجارية والإستثمارية”.

وأشاد بالطفرة الكبيرة التي تشهدها العلاقة المؤسسة بين مصر ومجلس التعاون الخليجي منذ تدشين ألية التشاور السياسي كإطار مؤسسي يجمع بين الطرفين.

تابع: “أقدر للدور المشكور التي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي”.