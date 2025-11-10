قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعلام لجنة الانتخابات 2025.. خطوات معرفة لجنتك الانتخابية الآن
880 ألف دولار ..الزمالك يترقب قرار الفيفا بشأن مستحقات فرجاني ساسي
وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين
مصرع شخص وإصابة اثنين في حريق ضخم بمصنع بالمنطقة الصناعية بالسادات
أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة
ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
بعد خسارة السوبر.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا مع جون إدوارد
أمواج عاتية تضرب جزيرة بأسبانيا والسلطات تحذر من البحر
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يحضر منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل ، منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي، بأحد فنادق القاهرة.

ويقام منتدى التجارة والاستثمار المصري- الخليجي بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية علي مدار يومين تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، والذي تنظمه كل من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف التجارية الخليجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
 
ويأتي المنتدى في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع بين مصر والأشقاء في دول مجلس التعاون، وكذا في إطار حرص الجانبين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بينهما إلى آفاق أرحب بما يُسهم في إطلاق المزيد من الشراكات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري، ومضاعفة الاستثمارات الموجهة إلى مصر، لاسيما مع المزايا والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين من دول مجلس التعاون.
 
و يشهد المنتدى – المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية- مشاركة رفيعة المستوى تضمن عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملفات التجارة والاستثمار من مصر ودول مجلس التعاون، فضلاً عن نخبة من أهم الشركات ورجال الأعمال من الدول الخليجية الشقيقة.
 

ويشهد المنتدى عدداً من الجلسات ومحاور العمل تشمل: آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون - الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر، وقصص نجاح المستثمرين الخليجيين- آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية- الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة- آليات ومجالات تعزيز الأمن الغذائي- مصادر وآليات التمويل.

الوزراء مجلس الوزراء مدبولي منتدى الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

الاهلي

احتفالات الأهلي بلقب السوبر تتصدر مواقع التواصل.. صور

ترشيحاتنا

وكيل صحة المنوفية

وكيل صحة المنوفية يتدخل لحل مشكلة ندب المراقبين الصحيين

شركة مياه الشرب والصرف الصحي

جامعة المنوفية وشركة مياه الشرب توقعان بروتوكولًا لدعم البحث العلمي وخدمة المجتمع

تموين الشرقية

ضبط 10 أطنان أسماك مجمدة مجهولة المصدر في الشرقية

بالصور

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز

استمرار توافد الناخبين أمام مدرسة الجيزة القومية الابتدائية بالجيزة

انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥

حملات مكبرة لمتابعة التزام سائقي السرفيس بتعريفة الركوب الرسمية وخطوط السير بالزقازيق

سرفيس
سرفيس
سرفيس

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد