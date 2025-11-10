مصرع شخص وإصابة اثنين في حريق ضخم بمصنع بالمنطقة الصناعية بالسادات

وصل لمستشفى مدينة السادات متوفي مجهول الهوية واثنين من المصابين في حريق مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

حيث يتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين في حادث حريق مصنع الكيمياويات بمدينة السادات.

وتم رفع حالة الطوارئ في مستشفي مدينة السادات لاستقبال المصابين في الحادث.

فيما تم الدفع بنحو 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع الكيمياويات بمدينة السادات.

كما قطع محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون جولته بمدينة اشمون لمتابعة تداعيات حادث حريق مصنع السادات.

وتم رفع حالة الطوارئ في مدينة السادات ومحافظة المنوفية لسرعة السيطرة على حريق مصنع السادات.

https://youtube.com/shorts/E8txz19DFwM