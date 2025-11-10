وزير النقل التركي: مشروعات استراتيجية تربط الشرق بالغرب وتعزيز التعاون مع مصر

أكد المهندس عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا، تقديره البالغ لدعوته لمعرض TransMEA، هذا الحدث المهم، معربًا عن شكره لأخيه المهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، على دعمه وجهوده في تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات النقل والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال جلسة محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا، بالدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025"، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وأضاف: "يسعدني أن أكون بينكم ، وأتوجه بالتحية والسلام للجميع، مؤكدًا أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية ليس مجرد وسيلة للرفاهية أو التنمية الاقتصادية، بل هو ركيزة أساسية لتطوير العلاقات بين الدول وتعزيز الترابط الإقليمي والدولي".

وأوضح أوغلو أن الموقع الجغرافي لتركيا يجعلها حلقة وصل محورية بين آسيا وأوروبا، ومركزًا لوجستيًا هامًا على مستوى العالم، حيث نفذت تركيا مشروعات بقيمة 300 مليون دولار طرق وبنية تحتية لتعزيز ربط القارتين عبر شبكة واسعة من الطرق والممرات والمعابر الممتدة على محور الشرق والغرب، في امتدادٍ طبيعي لطريق الحرير التاريخي، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل كذلك على تطوير مسارات جديدة من الشمال إلى الجنوب لتوسيع نطاق الربط الإقليمي.

وتابع أن تركيا أطلقت مبادرة" البحار الثلاثة" التي تهدف إلى تعزيز التكامل في شبكات النقل والربط البحري والبري بين الدول المشاركة، موضحًا أن بلاده تولي أهمية خاصة لتطوير البنية التحتية في تركيا والمنطقة بما يخدم هذه الأهداف الاستراتيجية.

كما أشار إلى التعاون القائم بين تركيا وعدد من الدول لتنفيذ مشروع طريق التنمية (طريق الحرير الجديد) الذي يربط آسيا بأوروبا مرورًا بتركيا والعراق والخليج العربي، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز حركة التجارة الدولية ونقل البضائع بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وأوضح أن تركيا تعمل كذلك على استعادة وتشغيل خطوط النقل "الرورو" بين مصر وتركيا بعد فترة انقطاع، لما لهذا الخط من أهمية كبيرة في تسهيل حركة التجارة بين البلدين والوصول إلى الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن هناك مباحثات إيجابية مع الجانب المصري والأردني لربط العقبة – مصر – سوريا – تركيا بخطوط نقل متعددة تعزز التعاون الإقليمي.

وأضاف: “إنني في زيارتي الأولى لمصر سعدت برؤية الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وشهدت خلال جولتي في القاهرة حجم المشاريع الإنشائية الكبرى التي تؤكد الطفرة التنموية التي تشهدها مصر”.