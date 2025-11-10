عبد الرؤوف: دخلنا أجواء القمة في وقت متأخر.. وإصابة بعض اللاعبين مشكلة

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، تصريحات أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، بعد خسارة الفريق امام الأهلي .

وقال أحمد عبد الرؤوف: "دخلنا أجواء المباراة في وقت متأخر، وكانت إصابة محمد إسماعيل وبعض اللاعبين مشكلة بالنسبة لنا، كما أن خوان بيزيرا كان من المقرر أن يخوض شوطًا واحدًا فقط، ولكن من سوء الحظ أن الفريق استقبل هدفًا في توقيت صعب قبل نهاية الشوط الأول".

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر سددها مروان عطية على الفور لتسكن شباك محمد عواد.

وألغى الحكم هدفا لنادي الزمالك بعد قرار من الفار يفيد بوجود لمسة يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.