لقطة إنسانية للنائب محمد أبو العينين مع ذوي الهمم باللجان الانتخابية.. صور

احتضن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أحد الشباب من ذوي الهمم أثناء تفقده لجنة مدرسة مركز شباب القصبجي بالجيزة بانتخابات مجلس النواب 2025.

اللقطة لاقت تفاعلًا واسعًا بين الحاضرين، عكست الجانب الإنساني للنائب وحرصه الدائم على التواصل مع المواطنين من مختلف الفئات، وتقديره لأصحاب الهمم باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع المصري.

وجاءت هذه اللحظة الدافئة ضمن أجواء إيجابية سادت لجان التصويت، التي شهدت منذ الصباح الباكر إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في العرس الديمقراطي وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بمجلس النواب.

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي