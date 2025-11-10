برلماني يحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في انتخابات النواب: كل صوت يدعم مستقبل مصر

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن قوة الدولة تكمن في وعي المواطنين ومساهمتهم الفعالة في صنع القرار الوطني، مشددًا على أن انتخابات مجلس النواب تمثل فرصة لتأكيد الثقة في مؤسسات الدولة وتعزيز وحدة الصف الوطني.

وأضاف النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن المشاركة في الانتخابات ليست خدمة لشخص أو حزب بعينه، بل للوطن كله، لأنها تمنح الشرعية للمؤسسات المنتخبة وتدعم الاستقرار السياسي، داعيًا جميع المواطنين إلى التوجه إلى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات، مؤكدًا أن كل صوت هو مساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر.

وأشار النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن من يشارك في التصويت يؤدي واجبه الوطني ويساهم في حماية الوطن، فيما من يمتنع عن التصويت يتخلى عن مسؤولياته الوطنية، موجّهًا التحية والتقدير لجميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية على توافدهم الكبير أمام صناديق الاقتراع منذ انطلاق المرحلة الأولى صباح اليوم الاثنين.