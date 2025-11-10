رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى بالفيوم: لم نتلق أي شكاوى من سير انتخابات النواب وهناك إقبال كبير

أكد المستشار محمود عبد التواب رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى بمركز الفيوم، أن الهيئة الوطينة للانتخابات تقوم بتذليل أي عقبات تواجه سير العلمية الانتخابية في انتخابات النواب.

وقال محمود عبد التواب في كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، :" لدينا 64 مقر انتخابي بهم 89 لجنة فرعية وتم فتح كافة اللجان في التاسعة صباحا والناخبين يواصلون الإدلاء بأصواتهم".

وتابع محمود عبد التواب:" لم نتلقى أي شكاوى من سير العملية الانتخابية وهناك إقبال كبير في عدد من اللجان الفرعية".

ويمكن للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ورقمه فى كشوف الناخبين من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، مع انطلاق التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025 ، أو من خلال التطبيق الذى أطلقته الهيئة الوطنية على الهواتف المحمولة.

وبمجرد دخول الناخب على رابط الهيئة الوطنية للانتخابات أو التطبيق على الهاتف https://www.elections.eg، تظهر خانة التى يتم كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقم بداخلها، وتظهر كافة بيانات الناخب الممثلة فى اسم المدرسة التى سيدلى فيها بصورته.

وتجرى اليوم أول أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى فى 14 محافظة وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجدي، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء على أن تغلق أبواب اللجان الفرعية أبوابها في الساعة التاسعة مساء.